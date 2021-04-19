Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Konya'da Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Konya'da Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.
Bakan Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Malatya Doğanşehir Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı'nın cenaze törenine katıldıktan sonra, beraberindeki heyetle Mevlana Müzesi'ne geçti.
Müzeyi gezen Bakan Gül, burada müze ve eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin