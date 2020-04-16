Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Menfur bir saldırıyla hayatını kaybeden Gamze Pala'ya Allah'tan... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Menfur bir saldırıyla hayatını kaybeden Gamze Pala'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Menfur bir saldırıyla hayatını kaybeden Gamze Pala'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Kadın cinayetlerini lanetliyor, Gamze Hanımı katleden zalimin en ağır cezayı alacağına inanıyorum. Mekanı cennet olsun" dedi. - ANKARA Kaynak: İHA