Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "'Lekelenmeme Hakkı' kapsamında 249 bin 84 ihbar dosya açılmış, 146...
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "'Lekelenmeme Hakkı' kapsamında 249 bin 84 ihbar dosya açılmış, 146 bin 382 soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir" dedi.
25.11.2019 11:38 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:43
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "'Lekelenmeme Hakkı' kapsamında 249 bin 84 ihbar dosya açılmış, 146 bin 382 soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA