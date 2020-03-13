Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı...
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki görüşlerin, cezaevlerindeki aile görüş odalarının kullanımının, cezaevleri arasındaki nakillerin iki hafta süreyle ertelendiğini, iş yurtları kapsamında dışarıda...

13.03.2020 19:42 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:42
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki görüşlerin, cezaevlerindeki aile görüş odalarının kullanımının, cezaevleri arasındaki nakillerin iki hafta süreyle ertelendiğini, iş yurtları kapsamında dışarıda çalışan hükümlülerin diğer hükümlülerden ayrılacağını, kuruma girenlerin ateşlerinin ölçüleceğini bildirdi.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan'ın katılımıyla Sağlık Bakanlığında toplandı.

Toplantının ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Gül, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının tüm önerilerinin Adalet Bakanlığınca uygulandığını, bugün de Bakanlığa bağlı birimler ve hizmetlerle ilgili önerileri ele aldıklarını söyledi.

Olayın başından itibaren tüm tedbirlerin alındığını, alınmaya da devam edildiğini belirten Gül, önlemlere ilişkin eylem planının da güncellenerek uygulanmaya devam edileceğini vurguladı.

Bu kapsamda yurt dışı ziyaretlerinin, toplantıların nisan sonuna kadar ertelendiğini hatırlatan Gül, kurumların dezenfekte edilmesi gibi diğer bir dizi tedbir aldıklarını anlattı.

Cezaevine ilk kabulle ilgili Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararlarını paylaşmak istediğini ifade eden Bakan Gül, özellikle ceza infaz kurumuna girişten önce ilk kabul raporlarıyla bulaşıcı hastalık yönünden değerlendirme yapılacağını, bunun başından beri takip edildiğini söyledi.

Gül, hastalık belirtisi olanların ceza infaz kurumuna alınmayacağını, bu kişilerin sağlık muayenesinden geçirilip tedavileri yapıldıktan sonra ceza infaz kurumuna alınacağını bildirdi.

Cezaevine ilk girişteki ilk kabul raporunda, solunum yolu enfeksiyonu olmadığını gösteren sağlık raporu bulunanların belli bir alana alınmasının kararlaştırıldığını ifade eden Gül, bu kişilerin 14. günün sonunda diğer sınırlı alanlara aktarılmasının sağlanacağını kaydetti.

Bakan Gül, "Açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki görüşlerin iki hafta süreyle ertelenmesi burada karara bağlanmıştır. İki hafta sonra durumun tekrar değerlendirilmesi, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda yine karara bağlanacaktır." dedi.

Zorunlu durumlarda cumhuriyet başsavcılığı kararıyla görüşlerin yaptırılacağını aktaran Gül, yabancı uyruklu olup, yurt dışından gelenlerin yapmak istedikleri ziyaretlerin de süresiz ertelendiğini bildirdi.

İki hafta süreyle açık cezaevinde kalanların özel izin haklarının da ertelendiğini dile getiren Gül, süreçler bittikten sonra tüm bu hakların verileceğini vurguladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İş yurtları kapsamında dışarıda çalışan hükümlülerin diğer hükümlülerden ayrılması kararlaştırılmıştır. Cezaevlerindeki ve çocuk eğitim evlerindeki aile görüş odalarının da kullanılması iki hafta süreyle ertelenmiştir." bilgisini verdi.

Aynı koğuş içindeki hükümlülerin sosyal aktiviteleri ve atölye faaliyetlerinin devam edeceğini ancak diğer koğuşlarla birleşerek yapılan tüm faaliyetlerin iki hafta ertelendiğini açıklayan Gül, ceza infaz kurumundaki tüm personelin ve infaz kurumuna girenlerin ateşlerinin ölçüleceğini bildirdi.

Bakan Gül, ceza infaz kurumundan bir başka ceza infaz kurumuna nakillerin de güvenlik ve hastalık durumları dışında iki hafta süreyle ertelendiğini kaydetti.

Adliyelerdeki durum

Adliyelerde yoğunluk yaşandığını belirten Gül, şu öneriyi de paylaştı:

"Duruşma ve diğer adli işlemlerden ivedi özelliği bulunmayanların ertelenmesi hususunun yargı mensuplarının takdirine sunulması ve bu keyfiyetin Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından adli mercilerle, makamlarla, yargı mensuplarımızla paylaşılması da Bilim Kurulumuzun önerisi olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle avukatlar, taraflar, tanık dinleme, vatandaşlar, personel gibi yoğunluğun olduğu adliyelerde bu hizmetlerin belli bir süre ertelenmesi gözden geçirilerek ertelenmesi öneri olarak ortaya çıkmıştır."

Bakan Gül, tüm bu tedbirlerin halkın müsterih olması adına alındığını vurgulayarak, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının önerilerini almaya devam edeceklerini bildirdi.

Öte yandan cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların avukatlarıyla görüşmelerinde herhangi bir sınırlama yapılmayacağı öğrenildi.

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Kaynak: AA

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