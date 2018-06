Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Kendi moralini askerin moralinden üstün gören bir kişi cumhurbaşkanı adayı olmuş"

GAZİANTEP - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 'Sadece askere moral lazım değil, benimde morale ihtiyacım var' sözüne sert tepki gösterdi. Bakan Gül, Milletin 24 Haziranda İnce'nin moralini bozacağını söyledi.

Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep 1. Sıra Milletvekili adayı Abdulhamit Gül Şahinbey Belediyesi Tarafından yapılan Burç Sosyal Tesisinin açılışına katıldı. Bakan Gül, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yüklendi. Bakan Gül, Kendi moralini askerin moralinden üstün gören bir kişinin bu ülkeye Cumhurbaşkanı adayı olduğunu ama milletin 24 Haziranda onun moralini bozacağını belirtti.

AK Parti döneminde yeni Türkiye'nin insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla hareket ettiğini belirten Bakan Gül, "Eskiden bir ilaç alabilmek için saatlerce kuyrukta bekliyordu. Bir ameliyat olmak demek bir traktör satmak demekti. Paran yoksa traktörünü sat diyorlardı. Hamd olsun şimdi, hiçbir vatandaşımız ilaç kuyruğunda beklemiyor. Öğrencilerimiz okula gittiği an kitapları sırasının üstünde hazır oluyor. AK Parti öncesi vatandaşlara sadece oy veren bir makine olarak bakılırdı. Vatandaşın, memleketin ihtiyaçlarına hiç kimse itibar etmezdi. Hastanelerde sigortası olmayan kişi insan muamelesi görmezdi. Biz memleketimize hizmet etmek için varız. Bugün burada çok güzel bir sosyal tesisin açılışını yapıyoruz. Yol yapıyoruz, hastane yapıyor sosyal tesisi yapıyoruz. Bize güvenin daha fazla hizmet getireceğiz" dedi.

Bakan Gül CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirerek, "Kahraman Mehmetçiğin komutanına çıkıyor birisi laf söylüyor. Sonrada çıkıp diyor ki, kardeşim bir tek Mehmetçiğin mi morale ihtiyacı var benimde morale ihtiyacım var diyor. Kardeşim orada terörle mücadele eden göğüs göğüse çarpışan askerin, Mehmetçiğin, komutanın morali ile senin moralin bir midir. Onların morali bozulursa bozulsun ama benim moralim düzgün olsun diyen bir kişi bu ülkeye Cumhurbaşkanı olmuş. Askerin vatandaşın morali elbette senin moralinden daha önemlidir. Terörle mücadele eden askerimiz komutanlarımızın moralini bozamazsın bu millet 24 Haziranda senin moralini bozacak" şeklinde konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek, "16 yıl önce buraya Milletvekili olarak geldiğimde burada ne yok diye elime not defteri alırdım. En az 15 kalem yazardık. Çünkü hiçbir şey yoktu. Yol yok, su yok, kanalizasyon yok eğer burçta sosyal tesisi yapacağız deseydik her halde hiç kimse inanmazdı. Ama hayaldi gerçek oldu. Özellikle Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ile oldu tüm bunlar. Buradan Tahmazoğlu başkanıma çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Her mahalleye sosyal tesisi"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu her mahalleye sosyal tesis yaptıklarını belirterek,"yerelde belediyeler olarak merkezde de hükumet olarak vatandaşlarımıza nasıl daha iyi hizmet ulaştırabiliriz bunun çabası içindeyiz. Her mahalle her semtimize tesis yapmak için şuanda ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Ulaştığımız tesis sayımız 113, 50'ye yakın inşaatı devam eden tesisimiz var. Bu açacağımız tesisimizin arazisi 2 bin 752 metrekare, inşaat alanımız bin 312 metrekare içinde birçok alanda kurslarımız var. Burası ve çevresi için 46 kilometre asfalt çalışması yapıldı" diye konuştu.

Konuşmaların ardından sosyal tesisin açılışı yapıldı.