12.02.2020 10:52 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:52

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kadir Şeker olayına ilişkin, "Hakim ve savcıya görevlerini yapmaları için zaman tanımak lazım. Olay çok yeni. Savcı delilleri topluyor. Bu soruşturma neticesinde karar verilecek. Kimse 'Kadir suçludur' diyemez. Ama ortada ceset var. Bu olay meşru müdafaa mıdır hepsi soruşturma aşamasında ortaya çıkacak. Hakim savcılar da insan. Onların da vicdanı var. Bize düşen soruşturma sonucunu beklemektir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA