Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "İtirazlar Neticesinde Şu Partiye, Bu Partiye Değil, Vatandaşın...
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "İtirazlar neticesinde şu partiye, bu partiye değil, vatandaşın iradesi ne yöndeyse o tecelli etmektedir.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "İtirazlar neticesinde şu partiye, bu partiye değil, vatandaşın iradesi ne yöndeyse o tecelli etmektedir. Burada bizim duruşumuz hangi irade tecelli ettiyse onun ortaya çıkmasıdır. Bir parti lehine değil, milletimizin tercihine yönelik usulsüzlük varsa onun tespit edilmesini istemekteyiz."
Kaynak: AA