Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "İşyurtları Kurumu tarafından kiraya verilmiş ve bu süreçte tedbiren...
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Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Politika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "İşyurtları Kurumu tarafından kiraya verilmiş ve bu süreçte tedbiren...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "İşyurtları Kurumu tarafından kiraya verilmiş ve bu süreçte tedbiren kapatılmış büfe, kantin gibi işletmelerden kira alınmayacak, alınmış ise iade edilecek.

23.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:14
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "İşyurtları Kurumu tarafından kiraya verilmiş ve bu süreçte tedbiren kapatılmış büfe, kantin gibi işletmelerden kira alınmayacak, alınmış ise iade edilecek. Asgari mağduriyeti azami tedbirle hep birlikte sağlayacağız." - ANKARA

Kaynak: İHA

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