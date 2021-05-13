Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları) Küresel bir adaletsizlik ve zulüm var. İnşallah bayram vesilesiyle...
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları) Küresel bir adaletsizlik ve zulüm var. İnşallah bayram vesilesiyle...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: '(İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları) Küresel bir adaletsizlik ve zulüm var. İnşallah bayram vesilesiyle...
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları) Küresel bir adaletsizlik ve zulüm var. İnşallah bayram vesilesiyle insanlık ve hukuk kazanır. Bu vahşet, yeryüzündeki tüm zulümler, haksızlıklar sona erer. Duamız budur.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları) Küresel bir adaletsizlik ve zulüm var. İnşallah bayram vesilesiyle insanlık ve hukuk kazanır. Bu vahşet, yeryüzündeki tüm zulümler, haksızlıklar sona erer. Duamız budur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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