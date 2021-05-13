Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları) Küresel bir adaletsizlik ve zulüm var. İnşallah bayram vesilesiyle...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları) Küresel bir adaletsizlik ve zulüm var. İnşallah bayram vesilesiyle insanlık ve hukuk kazanır. Bu vahşet, yeryüzündeki tüm zulümler, haksızlıklar sona erer. Duamız budur.