Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "İnfaz koruma memuru, zabıt katibi, sosyal çalışmacı, psikolog, şoför...
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "İnfaz koruma memuru, zabıt katibi, sosyal çalışmacı, psikolog, şoför gibi çeşitli kadrolar için başvurular 1 Temmuz-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "İnfaz koruma memuru, zabıt katibi, sosyal çalışmacı, psikolog, şoför gibi çeşitli kadrolar için başvurular 1 Temmuz-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak." - ANKARA
Kaynak: İHA
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