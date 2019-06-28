Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "İnfaz koruma memuru, zabıt katibi, sosyal çalışmacı, psikolog, şoför...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "İnfaz koruma memuru, zabıt katibi, sosyal çalışmacı, psikolog, şoför...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "İnfaz koruma memuru, zabıt katibi, sosyal çalışmacı, psikolog, şoför gibi çeşitli kadrolar için başvurular 1 Temmuz-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "İnfaz koruma memuru, zabıt katibi, sosyal çalışmacı, psikolog, şoför gibi çeşitli kadrolar için başvurular 1 Temmuz-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak." - ANKARA

Kaynak: İHA
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