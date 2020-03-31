Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "(İnfaz düzenlemesi) Cumhurbaşkanımızda adam öldürme, cinsel suçlar... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "(İnfaz düzenlemesi) Cumhurbaşkanımızda adam öldürme, cinsel suçlar gibi toplumun kabul edemeyeceği suçlarla ilgili 'iyileştirme olamaz' yaklaşımı vardı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "(İnfaz düzenlemesi) Cumhurbaşkanımızda adam öldürme, cinsel suçlar gibi toplumun kabul edemeyeceği suçlarla ilgili 'iyileştirme olamaz' yaklaşımı vardı. Bu çerçeve merkeze alınarak çalışmalar yapılmaktadır. AK Parti grubumuz MHP ile bu yaklaşımları göz önünde bulundurarak çalışmalarını yürütüyor" dedi. - ANKARA Kaynak: İHA