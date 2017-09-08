Adalet Bakanı Abdülhamit Gül İddiaların Mesnetsiz Olduğu Ortada

(Tür: İstanbul)
Eski bakan Zafer Çağlayan'la ilgili ABD'de tutuklama kararı verildi!
Türkiye'den ABD'ye sert tepki: Çok büyük bir skandal!
Barzani'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama: Her Kürt savaşa hazır
Töreni terk eden CHP'li başkana tanıyı koydu: Şekeri çıktı, vites attı
Kocaoğlu "Erdoğan" sloganlarına sinirlenip töreni terk etti: Adam olun
Yeşilçam'ın usta oyuncusunun kızı da, kendisi gibi ünlü!
11 yıldır çözülemeyen cinayet, canlı yayında aydınlatıldı
Eda-Alişan ayrılığı format değiştiren Esra Erol'u vurdu
Tecavüz hükümlüsüne cezaevinde tecavüz!
Rihanna'dan olay yaratan "bekaret" itirafı
Bakanlığın harekete geçmesi, Çitos Efe'nin ailesini kızdırdı
Rusya, DEAŞ'ın "Savunma Bakanı"nı öldürdü
Trafik magandası kapısı açık drift yaptı, yürekleri ağza getirdi!
8 ülke alarmda! 8.1'lik deprem sonrası tsunami dalgaları kıyıya ulaştı
Önce namaz sonra hırsızlık! İşte o anlar