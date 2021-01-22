Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesine yönelik sosyal medyadan hakaret eden kişinin serbest bırakılması) Bu...
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesine yönelik sosyal medyadan hakaret eden kişinin serbest bırakılması) Bu...

22.01.2021 10:57 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:01
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesine yönelik sosyal medyadan hakaret eden kişinin serbest bırakılması) Bu hayasız saldırıları gerçekleştirenleri kınıyorum.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesine yönelik sosyal medyadan hakaret eden kişinin serbest bırakılması) Bu hayasız saldırıları gerçekleştirenleri kınıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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