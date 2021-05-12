Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te şehitlik ziyaretinde bulundu
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te şehitlik ziyaretinde bulundu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te şehitlik ziyaretinde bulundu
Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Politika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Asri Mezarlık'taki şehitliği ziyaret etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Asri Mezarlık'taki şehitliği ziyaret etti.

Bakan Gül, ziyaretinde şehit mezarlarına karanfil bıraktı, şehit aileleriyle bir süre sohbet ederek, başsağlığı diledi.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaret sonrası Bakan Gül ve beraberindekiler mezarlıktan ayrıldı.

Bakan Abdulhamit Gül'e ziyaretinde, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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