Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'e gidiyor
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'e gidiyor

19.12.2020 14:15 | Son Güncelleme: 19.12.2020 14:18
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'e gidiyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, SANKO Üniversitesi Hastanesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangınla ilgili olay yerinde incelemelerde bulunmak üzere, Gaziantep'e gidiyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, SANKO Üniversitesi Hastanesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangınla ilgili olay yerinde incelemelerde bulunmak üzere, Gaziantep'e gidiyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Gaziantep'e gidecek olan Bakan Gül, yangınla ilgili olay yerinde incelemelerde bulunacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal

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