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Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Fransa, Güncel

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, " Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, " Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır.

18.03.2020 00:31 | Son Güncelleme: 18.03.2020 00:31
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, " Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır. Bu konuda hiçbir taviz, hiçbir istisnai muamele kabul edilemez. Kanun önünde herkes eşittir. Olayın takipçisiyiz" dedi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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