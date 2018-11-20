Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Fetö Kapsamında Fiili Darbe Girişimiyle İlgili Soruşturmalar...
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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Fetö Kapsamında Fiili Darbe Girişimiyle İlgili Soruşturmalar...

IHAAW111326-SIY/20-11-2018 - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "FETÖ kapsamında fiili darbe girişimiyle ilgili soruşturmalar neticesinde toplam 289 dava açılmıştır.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül,

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "FETÖ kapsamında fiili darbe girişimiyle ilgili soruşturmalar neticesinde toplam 289 dava açılmıştır. Açılan davaların 220'si karar çıkmış olup 69 davada yargılama devam etmektedir" dedi. 20.11.2018 11: 13: 26 TSI
NNNN - ANKARA

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