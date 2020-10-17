Son dakika haberi... Adalet Bakanı Gül'den Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına tepki Açıklaması
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Son dakika haberi... Adalet Bakanı Gül'den Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına tepki Açıklaması

17.10.2020 01:21 | Son Güncelleme: 17.10.2020 01:46
Son dakika haberi... Adalet Bakanı Gül'den Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına tepki Açıklaması

Edinilen son dakika haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ermenistan'ın terör devleti olduğunu bir kez daha gösterdiğini ve sivillere saldırarak insanlık suçu işlediğini belirterek, "Bu alçaklığı lanetliyorum.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ermenistan'ın terör devleti olduğunu bir kez daha gösterdiğini ve sivillere saldırarak insanlık suçu işlediğini belirterek, "Bu alçaklığı lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine düzenlediği füze saldırılarına tepki gösterdi.

Bakan Gül, "Ermenistan, terör devleti olduğunu bir kez daha göstermiş, sivillere saldırarak yine insanlık suçu işlemiştir. Bu alçaklığı lanetliyorum. Daima Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikteyiz. Can Azerbaycan asla yalnız kalmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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