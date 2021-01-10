Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Kılıçdaroğlu'na tepki Açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Sözde Cumhurbaşkanı" ifadesine tepki gösterdi.

Bakan Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin oylarıyla seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımız için 'sözde' diyerek hitap etmek, milli iradeye yönelik büyük bir hazımsızlık ve saldırıdır. Millet bu hazımsızlığa sandıkta cevabını gene verecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım