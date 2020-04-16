Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Gamze Pala açıklaması Açıklaması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Rize'nin Fındıklı ilçesinde öldürülen Gamze Pala'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Rize'nin Fındıklı ilçesinde öldürülen Gamze Pala'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Menfur bir saldırıyla hayatını kaybeden Gamze Pala'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Kadın cinayetlerini lanetliyor, Gamze Hanımı katleden zalimin en ağır cezayı alacağına inanıyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA