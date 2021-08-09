ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL'DEN BAKAN ÖZER'E "HAYIRLI OLSUN" ZİYARETİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e ziyarette bulunarak yeni görevinde başarılar diledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e ziyarette bulunarak yeni görevinde başarılar diledi. Bakan Özer; Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün, Tokat Valisi Ozan Balcı, Ak Parti ve MHP Tokat milletvekilleri, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyetleri de ayrı ayrı kabul etti. Konuklarını makamında ağırlayan Bakan Özer, ziyaretlerden memnuniyet duyduğunu belirterek nezaketlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre