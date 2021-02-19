Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına daha özgürlükçü, daha demokratik ve tamamen kendi iradesiyle milletimizin yaptığı...
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına daha özgürlükçü, daha demokratik ve tamamen kendi iradesiyle milletimizin yaptığı...

19.02.2021 11:13 | Son Güncelleme: 19.02.2021 11:16
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına daha özgürlükçü, daha demokratik ve tamamen kendi iradesiyle milletimizin yaptığı sivil anayasayla girmeyi hak ediyoruz.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına daha özgürlükçü, daha demokratik ve tamamen kendi iradesiyle milletimizin yaptığı sivil anayasayla girmeyi hak ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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