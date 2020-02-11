Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Cumhurbaşkanımız FETÖ mücadelesinin en kararlı sesi, yılmaz ve...
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Cumhurbaşkanımız FETÖ mücadelesinin en kararlı sesi, yılmaz ve...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Cumhurbaşkanımız FETÖ mücadelesinin en kararlı sesi, yılmaz ve yorulmaz lideridir.

11.02.2020 17:41 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:41
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,

Adalet Bakanı , "Cumhurbaşkanımız FETÖ mücadelesinin en kararlı sesi, yılmaz ve yorulmaz lideridir. FETÖ'nün en büyük hedefi olan Cumhurbaşkanımıza yönelik hezeyanlar milletin aklıyla, 15 Temmuz gecesinin bütün tanıklığıyla alay etmektir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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