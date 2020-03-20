Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Çok zaruri olmadıkça adliyeye gitmenize gerek yok, yargısal...
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Abdülhamit Gül, Abdulhamit Gül, Politika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Çok zaruri olmadıkça adliyeye gitmenize gerek yok, yargısal...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Çok zaruri olmadıkça adliyeye gitmenize gerek yok, yargısal süreçlerle ilgili herhangi bir hak kaybı yaşanmayacak.

20.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:24
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Çok zaruri olmadıkça adliyeye gitmenize gerek yok, yargısal süreçlerle ilgili herhangi bir hak kaybı yaşanmayacak. Duruşmaları erteleyecek ve süreleri geriye dönük olarak durduracak genel bir düzenleme için çalışıyoruz. Avukat meslektaşlarımız ve vatandaşlarımız müsterih olsun" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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