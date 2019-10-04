Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Cinsel suç mağdurlarının kayda alınan beyan ve görüntülerinin de...
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Cinsel suç mağdurlarının kayda alınan beyan ve görüntülerinin de kişisel veri olarak dava dosyasına saklanması ve gizliliği için her türlü tedbirlerin alınması yasal bir yükümlülük olarak geliyor.
04.10.2019 11:00
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Cinsel suç mağdurlarının kayda alınan beyan ve görüntülerinin de kişisel veri olarak dava dosyasına saklanması ve gizliliği için her türlü tedbirlerin alınması yasal bir yükümlülük olarak geliyor."
Kaynak: AA