Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "CHP'li belediyelerin dikmediği bir tek ırkçılık heykeli kalmıştı. - Haberler
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "CHP'li belediyelerin dikmediği bir tek ırkçılık heykeli kalmıştı.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "CHP'li belediyelerin dikmediği bir tek ırkçılık heykeli kalmıştı.

BOLU (İHA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "CHP'li belediyelerin dikmediği bir tek ırkçılık heykeli kalmıştı. Onu da Bolu Belediyesi tamamlamış. Bilsinler ki kamu hizmetinden yararlanmada herkes eşittir. Bu topraklara kin ve nefret tohumu atmaya kalkışanlar, asla başarılı olamayacaklar." - ANKARA

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