Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: "Cezaevlerinde terör suçundan 44 bin 930 tutuklu ve hükümlü var. Bunların 31 bin 442'si FETÖ'cü, 9 bin PKK'lı, bin 150 DEAŞ'lı" 20.11.2018 20: 18: 36 TSI

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