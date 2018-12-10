Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cemal Kaşıkçı Cinayetine İlişkin, "Asla Üstü Örtülmeyecek Vahşi Bir...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Asla üstü örtülmeyecek vahşi bir cinayettir. Türkiye en başından beri soruşturmayı titizlikle sürdürmektedir. Taktir olması noktasında uluslararası boyuta taşınacaktır" dedi. 10.12.2018 10: 58: 58 TSI

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