Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Canilere ceza indirimi vicdanları yaralamaktadır"

05.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:50

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Zalimce cinayetlerin ardından görülen davalarda, somut ve hukuk temelli tatmin edici gerekçelere dayanmayan, 'iyi hal' gibi soyut değerlendirmelerle canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır." dedi.

Gül, "Singapur Sözleşmesi'nin Arabuluculuk Üzerine Yansımaları Sempozyumu'ndaki konuşmasının başında "Dünya Kadın Hakları günü gibi anlamlı bir günde yapılan bu toplantı vesilesiyle bütün kadınlarımızın insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşama haklarını en güçlü şekilde savunuyor, kadına yapılan her türlü şiddeti en büyük nefretle ve güçlü şekilde kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Kadına yönelik şiddetin eğitim düzeyi, ekonomik gelişmişlik, kültür seviyesi ve ülke fark etmeksizin bütün dünyada artarak devam ettiğini dile getiren Gül, "Bu bir kabullenmişlik değil, üzerinde ciddi şekilde düşünmemiz gereken bir durum tespitidir.Kadına karşı şiddetin ortadan kaldırılması için bütün kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, medya topyekün seferberlik ve işbirliği içinde olmalıdır." diye konuştu.

Gül, şiddetle mücadelede önemli bir paydaş olan yargısal süreçlerde de, mağdur tarafın ve kamuoyunun adalet duygusunu incitmeyecek kararlar çıkmasının milletin beklentisi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Zalimce cinayetlerin ardından görülen davalarda, somut ve hukuk temelli tatmin edici gerekçelere dayanmayan, 'iyi hal' gibi soyut değerlendirmelerle canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır. Elbette yargı mercileri kendi takdirlerini vermektedir, ancak verilen her kararın mahşeri vicdanda ve toplum nezdinde yeni yaralar açmayan, yaraları kapatan bir karar olması, gerekçeye dayanması da milletimizin beklentisidir. Uzun yıllardır uygulanan İnfaz Kanunu üzerine yapmış olduğumuz çalışmalarda iyi hal, açığa ayırma gibi konular bakanlığımızca tüm uygulayıcılar, tüm akademisyenlerle çalışma yapılan bir diğer konudur. Bu konuda parlamentonun takdiri halinde bu hususta da atılması gereken adımlar olduğunu, bu konuda çalışmalarımızın yapıldığını ifade etmek isterim."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına destek olmak için anlaşıldığını ifade eden Gül, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri'nde (ŞÖNİM) avukatların kadınların yanında yer alması ve bu konuda tüm sürecin bir avukat nezaretinde olması konusunda ilgili bakanlıklarla çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Gül, toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili soruşturmayı yürüten Başsavcılığın açıklama yapacağını söyledi.

Kaynak: AA