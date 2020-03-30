Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Bugünden itibaren ceza infaz kurumlarımızda aldığımız tedbirlere bir... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Bugünden itibaren ceza infaz kurumlarımızda aldığımız tedbirlere bir yenisini daha ekliyoruz.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Bugünden itibaren ceza infaz kurumlarımızda aldığımız tedbirlere bir yenisini daha ekliyoruz. Kurumlarda görev yapan tüm personel kurum idarelerince belirlenen süreler sonunda evlerine gönderilmeyerek, izole edilen barınma yerlerinde kalacaklardır." - ANKARA Kaynak: İHA