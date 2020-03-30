Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Bugünden itibaren ceza infaz kurumlarımızda aldığımız tedbirlere bir...
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Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Politika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Bugünden itibaren ceza infaz kurumlarımızda aldığımız tedbirlere bir...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Bugünden itibaren ceza infaz kurumlarımızda aldığımız tedbirlere bir yenisini daha ekliyoruz.

30.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:48
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Bugünden itibaren ceza infaz kurumlarımızda aldığımız tedbirlere bir yenisini daha ekliyoruz. Kurumlarda görev yapan tüm personel kurum idarelerince belirlenen süreler sonunda evlerine gönderilmeyerek, izole edilen barınma yerlerinde kalacaklardır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Manşet

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