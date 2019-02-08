Adalet Bakanı Abdülhamit Gül:"Bugün çukur siyaseti yapanlarla kol kola girenler PKK 'ya YPG'ye sırtımızı dayadık diyenlerin karşısında sırtını millete dayayan bir ittifaktır Cumhur İttifakı"

-" Burada sizler için iki tane tercih var. Birisi şehri daha fazla büyütmek geliştirmek, kaldırmak isteyen bir anlayış, diğeri de hiçbir projesi hiçbir başarısı ve Ankara hiç katkısı olmayan tercih söz konusu. Elbette siz Ankara ve Yenimahalleyi daha büyütecek Cumhur İttifakına en güçlü desteği vereceksiniz"

"Bugün çukur siyaseti yapanlarla kol kola girenler PKK 'ya YPG'ye sırtımızı dayadık diyenlerin karşısında sırtını millete dayayan bir ittifaktır Cumhur İttifakı"

ANKARA - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Yenimahalle Seçim Bürosu açılışına katıldı.

Kaynak: İHA