Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: 'Bu kapıyı çalan herkes en saygın muameleyi görmelidir' - Haberler
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Bu kapıyı çalan herkes en saygın muameleyi görmelidir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Bu kapıyı çalan herkes en saygın muameleyi görmelidir" "Makul sürede adil bir kararı veren yargısal işleyiş milletimizin temel beklentisidir" "Bu kapıya gelen herkes adalete kavuşacağını bilmelidir"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Bu kapıyı çalan herkes en saygın muameleyi görmelidir"

"Makul sürede adil bir kararı veren yargısal işleyiş milletimizin temel beklentisidir"

"Bu kapıya gelen herkes adalete kavuşacağını bilmelidir"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Bu kapıyı çalan herkes en saygın muameleyi görmelidir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Bu kapıyı çalan herkes en saygın muameleyi görmelidir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Bu kapıyı çalan herkes en saygın muameleyi görmelidir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:
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Haber: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: 'Bu kapıyı çalan herkes en saygın muameleyi görmelidir' - Haberler
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