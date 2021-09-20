Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Bu kapıyı çalan herkes en saygın muameleyi görmelidir"
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Bu kapıyı çalan herkes en saygın muameleyi görmelidir" "Makul sürede adil bir kararı veren yargısal işleyiş milletimizin temel beklentisidir" "Bu kapıya gelen herkes adalete kavuşacağını bilmelidir"
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Bu kapıyı çalan herkes en saygın muameleyi görmelidir"
"Makul sürede adil bir kararı veren yargısal işleyiş milletimizin temel beklentisidir"
"Bu kapıya gelen herkes adalete kavuşacağını bilmelidir"