Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Bu İddianamelerin Hukuki Bir Tarafı Bulunmamaktadır

Mehmet İlkay ÖZER İstanbul DHA



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Hukukçular Derneği tarafından düzenlenen Adli Yıl Açılış Programına katılmak üzere geldiği Haliç Kongre Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Eski Bakan Zafer Çağlayan'a ABD'de dava açılmasına ilişkin soru üzerine Bakan Gül, Türkiye'de eski bakanlık yapmış arkadaşımız ve ilgililerle ilgili, vatandaşlarımızla ilgili yapılan bu iddianamelerin hukuki bir tarafı bulunmamaktadır. Bu iddialar aslında Türkiye'de, Türk devletini ele geçirmeye çalışan FETÖ terör örgütü mensuplarınca kullanılmış atılmış bir sakızdır. Bu sakızı alıp çiğnemek hukuk açısından çok büyük bir skandaldır. Ben bunun Amerika Birleşik Devletinin hukuk sisteminin itibarına gölge düşüreceğine inanıyorum. dedi.