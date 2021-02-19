Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Bölge Değerlendirme Toplantısına katıldı
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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Bölge Değerlendirme Toplantısına katıldı

19.02.2021 12:49 | Son Güncelleme: 19.02.2021 12:53

Bakan Gül'ün toplantının yapıldığı otele gelişi İstiklal marşı okunması Toplantıdan detaylar SAKARYA - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen Bölge Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Bakan Gül'ün toplantının yapıldığı otele gelişi

İstiklal marşı okunması

Toplantıdan detaylar SAKARYA - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen Bölge Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Bölge Değerlendirme Toplantısına katıldı
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Bölge Değerlendirme Toplantısına katıldı
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Bölge Değerlendirme Toplantısına katıldı
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Bölge Değerlendirme Toplantısına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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