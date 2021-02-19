Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Bölge Değerlendirme Toplantısına katıldı
19.02.2021 12:49 | Son Güncelleme: 19.02.2021 12:53
Bakan Gül'ün toplantının yapıldığı otele gelişi İstiklal marşı okunması Toplantıdan detaylar SAKARYA - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen Bölge Değerlendirme Toplantısına katıldı.
Bakan Gül'ün toplantının yapıldığı otele gelişi
İstiklal marşı okunması
Toplantıdan detaylar SAKARYA - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen Bölge Değerlendirme Toplantısına katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci