Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Belçika Adalet Bakanı'na bir mektup yazarak; Belçika Yüksek...
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Belçika Adalet Bakanı'na bir mektup yazarak; Belçika Yüksek Mahkemesinin PKK terör örgütü bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı Federal Savcılığın 2010 yılında başlattığı soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen Belçika İddianame Odası kararına tepkisini...
07.02.2020 09:57 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:57
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Belçika Adalet Bakanı'na bir mektup yazarak; Belçika Yüksek Mahkemesinin PKK terör örgütü bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı Federal Savcılığın 2010 yılında başlattığı soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen Belçika İddianame Odası kararına tepkisini dile getirdi. - ANKARA
Kaynak: İHA