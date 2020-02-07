Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Belçika Adalet Bakanı'na bir mektup yazarak; Belçika Yüksek...
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Belçika Adalet Bakanı'na bir mektup yazarak; Belçika Yüksek...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Belçika Adalet Bakanı'na bir mektup yazarak; Belçika Yüksek Mahkemesinin PKK terör örgütü bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı Federal Savcılığın 2010 yılında başlattığı soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen Belçika İddianame Odası kararına tepkisini...

07.02.2020 09:57 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:57
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Belçika Adalet Bakanı'na bir mektup yazarak; Belçika Yüksek...

Adalet Bakanı , Adalet Bakanı'na bir mektup yazarak; Belçika Yüksek Mahkemesinin terör örgütü bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı Federal Savcılığın 2010 yılında başlattığı soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen Belçika İddianame Odası kararına tepkisini dile getirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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