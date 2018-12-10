Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Başörtüsü Konusunda, "Bu Konuda Savcının Düşüncesi İptali Yönünde...
IHAAW105628-SIY/10-12-2018 - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, başörtüsü konusunda, "Bu konuda savcının düşüncesi iptali yönünde olmuş. Ancak Danıştay bu işlemi hukuka uygun bulmuş. Özgürlükçü bir yaklaşımdır" dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, başörtüsü konusunda, "Bu konuda savcının düşüncesi iptali yönünde olmuş. Ancak Danıştay bu işlemi hukuka uygun bulmuş. Özgürlükçü bir yaklaşımdır" dedi. 10.12.2018 10: 56: 28 TSI
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