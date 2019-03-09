Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Başak Traktör Standını Gezdi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen GAPTARIM Fuarı'nda, düşük yakıt tüketimi ile çiftçi dostu olan Başak Traktör standını ziyaret etti.

SANKO Holding'in tarım makineleri sektöründeki şirketi Başak Traktör standında SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ile İş ve Tarım Makinaları Grup Başkanı Sami Konukoğlu tarafından bilgilendirilen Bakan Gül, traktörlerin birisinin kabininde sürücü koltuğuna oturarak, teknik bilgi aldı.

Başak Traktör standına Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı Akmet Tiryaki, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve diğer yetkililer katıldı.

Başak Traktör

Temeli 1914 yılında atılan ve 2012 yılında SANKO Holding bünyesine katılan Başak Traktör'ün Adapazarı'ndaki fabrikası 39 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere yaklaşık 275 dönüm araziye sahip. Yılda 10 bin traktör üretilebilecek kapasiteye sahip olan Başak Traktör, Türkiye çapında yaygın satış ve servis ağının yanı sıra, ekonomik ve kolay ulaşılabilir yedek parça stokuyla çiftçisinin ihtiyacına cevap veriyor. Tesiste traktörün motor, şanzıman, hidrolik gibi tüm ana parçaları işlenip üretilebiliyor. Yüzde 100 yerli sermayeyle üretim yapan Başak Traktör'ün, farklı segmentlerde 2x4 ve 4x4 çekişli 70 çeşit traktör modeli bulunuyor.

SANKO Holding

SANKO Holding'in temeli 1904 yılında 7 dokuma tezgahı ile atıldı. Yaklaşık 14 bin kişinin istihdam edildiği SANKO, tekstil, enerji, çimento, ambalaj, tarım ve iş makinaları, bilişim, finans, sağlık, eğitim, AVM ve gayrimenkul olmak üzere 11 sektörde faaliyet gösteriyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA