Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Açıkladı: Yılda 4-5 Bin Hakim Savcı Almayı Planlıyoruz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi"ne katıldı. Sorulan sorular üzerine Türkiye'deki hakim-savcı istihdamı konusundaki planlamaya ilişkin açıklama yapan Bakan Gül, "Yılda 4-5 bin hakim savcı almayı planlıyoruz." dedi.

"YILDA 4-5 BİN HAKİM VE SAVCI ALMAYI PLANLIYORUZ"

Bakan Gül, Türkiye'deki hakim-savcı istihdamı konusundaki planlamaya ilişkin soru üzerine, şu cevabı verdi:

"Özellikle 15 Temmuz'da baktık ki cübbelerini giyip, bu ülkenin anayasasından değil, bu ülkenin dışında farklı yerlerden emir alan hakim ve savcıları gördük. Devlet bu konuda anayasadan, hukuktan, çizgiden çıkanları tasfiye etti. Yaklaşık 4 bin hakim-savcı ihraç edildi. Bundan dolayı da hakim-savcı ihtiyacımız oluştu. Sadece sayısal olarak değil, nitelik olarak da çok ciddi ihtiyacımız oldu. Şu anda kürsüde birçok arkadaşımız var. Yüzde 50'nin üzerinde 5 yıl ve altında hakim-savcı tecrübemiz var. Genç hakim ve savcılarımız çok fazla. Son 3 yılda alınan hakim ve savcıların yüzde 50'sinin üzerinde de kadın hakim ve savcılarımız daha fazla."

"YILDA 5 BİN HAKİM SAVCI ALMAYI PLANLIYORUZ"

Temel arzularının, Avrupa'da kişi başına düşen hakim-savcı sayısına ulaşmak ve bundan sonraki 5 yıllık hedeflerinde çok fazla hakim ve savcı sayısı olduğunu belirten Gül, "Şu anda yeni aldıklarımızla birlikte hakim ve savcı sayısı 17 bin. Şu anda 1300 hakim ve savcının atamasını yaptık. Bir yıllık eğitimden sonra kura çekecekler. Bundan sonra yılda 4-5 bin hakim ve savcı almayı planlıyoruz. Daha çok mezun olduktan sonra arkadaşlarımızın hafızaları tazeyken, eylülde okullar mezun vermiş olsa, her yıl kasım ayında hakim ve savcı adaylarımızı atayacağız." ifadelerini kullandı.

NOTERLİK SINAVINA DÜZENLEME

Şu anki noterlik sistemine değinen Bakan Gül, "Ben de noterliğe yaklaşık 15 sene önce başvurdum ama sıra 30 sene sonra geliyor. Bunun değişimine yönelik bir kanun değiştirdik. Hukuk fakültesinden mezun olanlar hemen noterlik sınavına girebilecekler. Noterlik 50-60 yaşında geliyordu. Bunu sona erdireceğiz. Okuldan mezun olur olmaz noterlik sınavına girebileceksiniz." dedi. Gül, noterlerde görev yapan başkatip ve katipleri de hukuk mezunlarından seçeceklerini, noter yardımcılığı görevini getireceklerini anlattı. İbn Haldun Üniversitesi'ndeki nitelikli eğitimin, ihtiyaç duyulan kaliteli hukuk adamlarının buradan çıkacağına olan inançlarını gösterdiğini ifade eden Gül, Adalet Bakanlığı ile İbn Haldun Üniversitesi'nin yurt dışına yönelik projeler geliştireceklerini kaydetti.

"HUKUK ADAMI İLE KANUN ADAMI BİRBİRİNDEN FAKLIDIR"

Öğrencilere hukukun nasıl çalıştığı hakkında da bilgiler veren Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hukuk adamı ile kanun adamı birbirinden çok farklıdır. Bize 'Koca koca kitaplarınız var, bu kitapları nasıl okuyorsunuz' diye sorarlardı. Oysa hukuk size muhakeme yeteneği veriyor. Hukuk matematikten, sosyolojiden, felsefeden farklı bir şey değil. O yüzden sosyal bilimler temalı bir üniversitede eğitim almanız, iyi bir hukukçu olmanıza çok önemli katkılar sağlayacaktır. Koca koca kitapları hiçbir hukukçu okumaz. Türk Medeni Kanunu'nun 1. maddesi der ki; 'Kanun lafzıyla ve ruhuyla temas ettiği bütün kanunlarda, konularda önce hakim kanunun lafzına bakar, ruhuna bakar. Lafzını bileceksiniz, felsefesini bileceksiniz. Bu kanun ne için çıkmış. İşte Türkiye'de suça bulaşmayı engellemek, caydırıcılığı arttırmak için bu kanun çıkmış. Lafzı ve ruhuna bakacaksınız. Peki lafzı ve ruhu bir meselede karşınıza çıktığında lafzı da ruhu da olmayan, o konuyla ilgili kanun yoksa konuyla ilgili örfe, adete bakacaksınız. Hukuk sizi hemen oraya gönderiyor."

ARTIK YARGILAMANIN NE ZAMAN BİTECEĞİ EN BAŞTAN BİLİNECEK

Adalet Bakanı Gül, bir soru üzerine, hukuk fakültelerinin sonunda "Hukuk Yeterlilik Sınavı" yapılmasına yönelik bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Yargılama sürelerine ilişkin soru üzerine de Gül, yargılama sürelerine ilişkin 6-7 aydır çalıştıklarını ve adli yılla beraber hayata geçecek bir uygulama olduğunu belirterek, dava konularına göre ortalama süreleri belirlediklerini ve davanın belirlenen süreyi aşmaması için bir süre koyduklarını anlattı. Adalet Bakanı Gül, "Yaklaşık 600 dava konusunu belirledik. Bunları hakim ve savcılara bildirdik şimdiden, herkes biliyor. Bu dava 101. güne gelirse hakkında teftiş başlayacak, notu düşecek, gerekirse eğitime alınacak hakim. Böyle bir çalışmayı başlattık genel itibarıyla. 1 Ocak'tan itibaren de vatandaşımız davasını açtığında onun eline belgeyi vereceğiz. Belgede 1 Ocak'ta davayı açtı ya 'Senin davan 30 Haziran itibarıyla tamamlanacaktır.' diye bir hedef süre vereceğiz. Kendimizi onunla yarıştıracağız. İnşallah bunu yapmayı da çok hedefliyoruz. Buna başladık, inşallah güzel bir sonuç alacağız." diye konuştu.