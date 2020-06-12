Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD makamlarının Metin Topuz'un yargılandığı davaya ilişkin...
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD makamlarının Metin Topuz'un yargılandığı davaya ilişkin açıklamaları hakkında, "Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır; emir alacağı tek merci Anayasa ve kanunlardır.
12.06.2020 16:03 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:07
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD makamlarının Metin Topuz'un yargılandığı davaya ilişkin açıklamaları hakkında, "Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır; emir alacağı tek merci Anayasa ve kanunlardır. Hiçbir ülke, kişi, kurum veya merci Türk mahkemelerinin adil yargılamasına etki ve telkinde bulunamaz" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA