Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD makamlarının Metin Topuz'un yargılandığı davaya ilişkin...
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD makamlarının Metin Topuz'un yargılandığı davaya ilişkin...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD makamlarının Metin Topuz'un yargılandığı davaya ilişkin açıklamaları hakkında, "Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır; emir alacağı tek merci Anayasa ve kanunlardır.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD makamlarının Metin Topuz'un yargılandığı davaya ilişkin...
12.06.2020 16:03 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:07

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD makamlarının Metin Topuz'un yargılandığı davaya ilişkin açıklamaları hakkında, "Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır; emir alacağı tek merci Anayasa ve kanunlardır. Hiçbir ülke, kişi, kurum veya merci Türk mahkemelerinin adil yargılamasına etki ve telkinde bulunamaz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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