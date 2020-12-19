Adalet Bakanı Abdulhamit Gül AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gül, makamında AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde, Abdullah Coşkun'un, Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarına bakan ve uzun süredir yüzünde takılı bulunan koruyucu gözlüğü buğulanan bir sağlık çalışanının fotoğrafının yer aldığı "Koronavirüsle zorlu mücadele" isimli fotoğrafına oy veren Gül, "Sağlık çalışanlarımız çok gayret gösterdiler, büyük mücadele verdiler, hala veriyorlar. Onların mücadelesini sergileyen önemli bir kare olmuş." diye konuştu.

Bakan Gül, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın, "Lastiklerden voleybol sahası" adlı fotoğrafını seçti. Siirt'te bir grup çocuğun kendi imkanlarıyla araç lastiklerinden yaptıkları voleybol sahasında oyun oynadıkları anı yansıtan fotoğrafı oylayan Gül, "Siirt'teki çocuklara selam yollayalım. Çocuklarımız bize emanet." dedi.

Adalet Bakanı Gül'ün, yaşam kategorisindeki tercihi ise Muhammed Said'in, "Muhammed bebeğin mutluluğu" isimli fotoğrafı oldu. Doğuştan bacak ve kolları olmayan, Türkiye'ye getirilerek protez bacak takılan Suriyeli Muhammed bebek ve babasının yer aldığı fotoğrafı tercih eden Gül, "Burada Muhammed bebeğin mutluluğunu görmek çok sevindirici. İnşallah bu acılar sona erer, herkes vatanına, evine, yuvasına kavuşur." değerlendirmesini yaptı.

Oylamaya sunulan birbirinden güzel fotoğraflarını seçmenin zor olduğunu belirten Gül, emeği geçen herkese teşekkür etti, AA'ya başarılar diledi.

Adalet Bakanı Gül, "Hep güzel kareler çekmek dileğiyle. 2021'de en azından daha güzel, mutlu, sağlıklı kareler görmek istiyoruz. 2020 böyle geçti. İnşallah 2021'de daha güzel enstantanelere, karelere şahit oluruz." mesajını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç