Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'na konuk olacak
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'na konuk olacak

02.03.2021 17:21 | Son Güncelleme: 02.03.2021 17:24
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'na konuk olacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'na konuk olacak.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'na konuk olacak.

Bakan Gül, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.

Gül'ün açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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