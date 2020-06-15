Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'na konuk oldu: (2)
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'na konuk oldu: (2)

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, infaz düzenlemesine ilişkin, "İç tüzüğe de anayasaya da uygun bir düzenleme. Anayasa Mahkemesinin kararlarına baktığımızda, bu bir af olmadığı için bu konuda CHP'nin başvurusunun yersiz ve hukuki temelsiz olduğunu düşünüyorum.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'na konuk oldu: (2)
15.06.2020 12:13 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:13

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, infaz düzenlemesine ilişkin, "İç tüzüğe de anayasaya da uygun bir düzenleme. Anayasa Mahkemesinin kararlarına baktığımızda, bu bir af olmadığı için bu konuda CHP'nin başvurusunun yersiz ve hukuki temelsiz olduğunu düşünüyorum." dedi.

Gül, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.

Gül, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Kovid-19 sürecinde kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin, Türkiye'de af ile infaz düzenlemesinin birbirinden ayrılması gerektiğini, bu konuda bir kafa karışıklığının ortaya konulmaya çalışıldığını belirtti.

Affın, bütün sonuçlarıyla ortadan kalkmayacağını, bu düzenlemede, infaz süresine yönelik bir sürede tadilat söz konusu olduğunu dile getiren Gül, infazın devam ettiğini, denetimli serbestlikte bir kişinin hükümlü olarak birtakım müeyyidelerle karşılaştığını söyledi.

Gül, bir hakkın tahliyesinin söz konusu olmadığını belirterek, "Bu yapılan düzenleme, bir af değil bir infaz süresine ilişkin düzenlemedir. Bu ilk de değildir. Bu ilk 2012 yılında Türk mevzuatına girdi. 2012 yılında denetimli serbestlik getirildi ve tüm suçlara ilişkin bir yıl kala denetimli serbestliğe ayrılmaya izin veren bir düzenleme geldi. 2016'da denetimli serbestlik, 2 yıla çıkartıldı şimdi 3 yıla çıkartıldı. 2012'de 'af' demiyorsunuz 2016'da 'af' demiyorsunuz, Anayasa Mahkemesine bile gitmiyorsunuz. Şimdi Anayasa Mahkemesine gidilmesinin sebebi nedir?" diye konuştu.

Düzenlemede terör, cinsel suçlar, adam öldürme, uyuşturucu gibi suçların kapsam dışı bırakıldığını vurgulayan Gül, "CHP'ye soruyorum, itiraz ediyor. Bunlardan hangisi girmediği için rahatsız oluyorsunuz? Terör yararlanmadığı için mi rahatsız oluyorsun? Uyuşturucu mu yararlanmadı diye rahatsız olursunuz? Kadına yönelik istismar, tecavüz yer almadığı, cinsel suçlardan hüküm giyenler yaralanmadığı için mi, adam öldürme suçlarından hüküm giyenler yararlanmadı diye mi rahatsız oluyorsunuz? Hangisinden rahatsız oluyor, bunu kamuoyuna açıklasın." diye konuştu.

Meclis'in infaz hukuku düzenlemesinin siyasal iradesi olduğunu ifade eden Gül, bu konunun AK Parti ve MHP'nin kamuoyuna verdiği bir söz olduğunu, kamuoyunda rahatsızlık uyandırmayacak şekilde çerçevesi çizilerek bir düzenleme yapıldığını kaydetti.

Düzenlemeye ilişkin bilgi veren Gül, kişinin cezaevine girdiği günden itibaren iyi hal konusunda incelemeye tabi tutulacağını, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından heyet ve savcı başkanlığında komisyon oluşturulacağını belirtti.

"Ceza adaletini sağlayacak bir Bilim Komisyonu oluşturduk"

Gül, "İyi hallilik kalkacak. Buna heyet karar verecek. Heyet de sadece cezaevi personeli değil, Aile Bakanlığı, Sağlık Bakanlığından uzmanlar, psikologlar ve psikiyatristler olacak ve bu savcı başkanlığında olacak. Böyle olunca ne olacak? Toplumu rahatsız eden bir kişi, gerçekten topluma entegre olup ıslah olduysa iyi hallidir diye bir rapor verecek." dedi.

Hamilelerle yaşlılarla kadınlarla çocuklarla ilgili daha insani düzenlemeler söz konusu olduğunu dile getiren Gül, infaz hakimliği müessesesinin sistemin merkezine oturtulduğunu söyledi.

İnfaz hakiminin tüm bu süreci takip edeceğini, ceza adaletinin temel ayaklarından birisinin de infaz adaleti olduğunu aktaran Gül, "Bu çerçevede çok önemli, yargı reformunda da ortaya koyduğumuz düzenlemeler söz konusu. Tabii bu yeterli mi değil. Bu hususla alakalı daha yine ceza adaletini sağlayacak bir Bilim Komisyonu oluşturduk, ceza hukuku anlamda infaz, ceza genel hükümler ile ilgili ve usul hükümleri ile ilgili de çalışmalarımızı yapıp, bunu da Meclisimizin iradesine sunacağız." ifadesini kullandı.

Gül, TBMM'deki oylamalarda iç tüzük ihlali yapıldığı iddialarına ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Orada gerekçe aftır. Nitelikli çoğunluk diye bir yaklaşım var ama bu bir af değil. Çünkü hükümlü olarak cezasını, infazını çekiyor. Tüm sonuçları ortadan kalkmıyor. Anayasa Mahkemesi kararları da böyle. Anayasa Mahkemesi kararlarında da yazıyor, okusalar anlayacaklar ama okumuyorlar. Anayasa Mahkemesinin kapısını aşındırarak buradan acaba nasıl genişleme imkanı olur diye bir düşünceyle yaklaşıyorlar. Bir af olmadığı için de genel hükümlere göre bir sayıyla çıkmıştır. İç tüzüğe de anayasaya da uygun bir düzenleme. Anayasa Mahkemesinin kararlarına baktığımızda bu bir af olmadığı için bu konuda CHP'nin başvurusunun yersiz ve hukuki temelsiz olduğunu düşünüyorum."

"Ülke menfaatleri bizim için her zaman temel çalışma noktası olmuştur"

AK Parti'nin milletin iradesine sırtını dayadığını, milletin iradesine dayanmadan hiçbir yetkiyi kullanmadığını, demokrasi anlayışının bu olduğunu dile getiren Gül, "Seçim mevzuatı da dahil olmak üzere tüm yaklaşımlara, 'AK Parti'ye nasıl yarar' değil, 'Ülke demokrasisine, hukukun üstünlüğüne nasıl katkı da bulunur, milletin iradesini daha da nasıl zenginleştirir' hep bu açıdan baktık bakmaya devam edeceğiz." dedi.

Anayasa çalışmalarında da "AK Parti'ye, MHP'ye nasıl yarar" düşüncesiyle hareket etmediklerini ifade eden Gül, milli iradenin nasıl tahkim edileceği bakış açısıyla olaya baktıklarını kaydetti.

Gül, "Dolayısıyla kişisel ya da partisel değil, ülke menfaatleri, ülkede demokrasinin kazanımları bizim için her zaman temel çalışma noktası olmuştur." dedi.

Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu, iç tüzüklerin bir ülkenin demokrasisini belgeleyen temel metinler olduğunu belirten Gül, bunların 12 Eylül sonrasında bir bütün olarak ortaya konmuş kanunlar olduğunu söyledi.

AK Parti ile demokratikleşme anlamında çok önemli değişiklikler yapıldığını aktaran Gül, siyasi partilerin kapatılmasının zorlaştırılması, siyasi partilerin saygınlığının artması, hazine yardımının daha katılımcı olması gibi siyasi partileri ve siyaseti güçlendiren adımlar atıldığını hatırlattı.

Gül, genel olarak 12 Eylül darbesinden sonra ortaya konulan bir kanun ruhu bulunduğunu belirterek, "Bir bütün böyle bir çalışma yapılmasına bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi geldi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber bir uyum gerekiyor." ifadesini kullandı. Gül, Seçim Kanunu'ndaki olası değişikliğin, çoğulcu ve katılımcı bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini vurguladı.

Bakan Gül, farklı farklı kanunlarda seçime ilişkin düzenlemelerin, atıfların bulunduğunu belirterek, reform anlamında bir çalışmaya da teknik olarak ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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