Adalet Bakanı Gül, Münbiç İçin Yol Haritasını Çizdi: ABD ile Görüşmemiz Olacak

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Münbiç konusunda geçtiğimimiz günlerde ABD ile mütabakata varılmasının ardından, 4 Haziran'da ABD'li yetkililerle bir görüşme gerçekleşeceğini söyledi.

"BÖLGEMİZDEKİ TÜM GELİŞMELERİ DİKKATLE TAKİP EDİYORUZ"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "4 Haziran'da ABD ile bir görüşmemiz olacak, Münbiç ile yol haritası hususunda. Bölgemizdeki bu konuyla alakalı tüm gelişmeler dikkatle takip ediliyor. Geçen hafta yapılan Milli Güvenlik Kurulunda da bu konular konuşuldu. Bu konuda ABD ile yapıcı ve karşılıklı çıkarları koruyacak şekilde gerekli adımların olacacağına inanıyoruz. Suriye meselesinin çözüme kavuşturulacağı bir aşama olacaktır." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE, ABD İLE MÜTABAKATA VARDI

Türkiye ve ABD, YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde, Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Münbiç'ten çekilmesi için teknik mutabakatı sağladı.

MUTABAKAT 4 HAZİRAN'DA İLAN EDİLECEK

Anlaşmaya göre YPG, işgal ettiği Münbiç'ten çekilecek. Ancak, mutabakat, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'yla 4 Haziran'da Washington'da yapacağı nihai görüşmeyle ilan edilecek.