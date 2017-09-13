Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: "2017 Yılında 9 Aylık Süreçte Yaklaşık 11 Bin Uyuşmazlık İçin...
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: "2017 yılında 9 aylık süreçte yaklaşık 11 bin uyuşmazlık için arabuluculuk yoluna başvurulmuştur" "Arabuluculuk, klasik yargı yoluna göre zaman ve masraftan önemli ölçüde tasarruf sağlamaktadır"ANKARA - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Türkiye'de Hukuk...
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: "2017 yılında 9 aylık süreçte yaklaşık 11 bin uyuşmazlık için arabuluculuk yoluna başvurulmuştur"
"Arabuluculuk, klasik yargı yoluna göre zaman ve masraftan önemli ölçüde tasarruf sağlamaktadır"
ANKARA - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Türkiye'de Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi" konferası konuştu.