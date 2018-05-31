Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engellilere medikal malzeme dağıtım törenine katıldı. Bakan Gül, "Biz yapmak için geliyoruz diyoruz birileri kazma kürekle yıkmak için geliyoruz diyor"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engellilere medikal malzeme dağıtım törenine katıldı. Bakan Gül, engellilerle yakından ilgilenerek dertlerini dinledi. Bakan Gül, Biz yapmak için geliyoruz dedikçe birileri kazma kürekle yıkmak için geleceğiz diyor" şeklinde konuştu.

Engellilere yapılan yatırımları anlattı

Bakan Gül AK Parti döneminde engelliler için yapılanlarla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Herkes bir gün engelli olmaya adaydır. Ama önemli olan bu engeli ortadan kaldıracak hayatın zorluklarını aşmaya yönelik engellilerin yanında yer alabilmektir. AK Partiden önce millet sadece oy verir ama ülkenin imkanlarından yararlanamazdı. Ama bizim dönemde insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı hakim oldu. Nasıl ben iş güç sahibi olabiliyorsam engelli kardeşimde olacak. Bizden önce 5 bin engelli istihdamı vardı. Ancak bizim iktidarlarımız döneminde 52 bin 373 kişi istihdam edildi. Engelli maaşını 25 kat arttırdık. Bu dönemde petrol, altın bulmadık ancak istikrar bulduk" ifadelerini kullandı.

"Biz yapmaya geliyoruz diyoruz birileri kazma kürekle yıkmak için geliyor"

Kendileri yapmaya geldiklerini söyledikçe birilerinşin yıkmak için geleceklerini söylediğini Belirten Adalet Bakanı Gül, "Şimdi 24 Haziran seçimlerinde bu istikrarı kalıcı hale getiriyoruz. Türkiye dünyanın ilk 10 büyük ekonomileri arasına girecek. AK Parti döneminde cebimize giren para 10 bin doların üzerine ulaştı. İnşallah 25 bin dolara kişi başı milli gelire ulaştıracağız. Yapmak zordur yıkmak kolaydır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ben yaptım daha güzelini yapmak için geliyorum diyor. Diğerleri toplanmış kazma kürekle hangi iş yapılmışsa biz yıkmaya geliyoruz diyor. Ama bu millet yapmak için tercihini kullanacak. Türkiye'nin büyümesini istemeyenler asla başarıya ulaşamayacaklar. Birileri Bizans'la övünsünler, zulüm 1453'te başladı desinler onlar kimin çocuğu olursa olsun bizler çağ açıp çağ kapatan Sultan Fatih'in çocuklarıyız. Bununla gurur duyuyoruz. Ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın her yerinde şerefle dalgalandırmak için mücadele ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Gül, engelliler ile ilgili çalışmalarından dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "Halka hizmetin hakka hizmet olduğunu engelli tanımını değiştirdiklerini engelin elde ayakta gözde kulakta olmadığını engel yaşarmayan gözde hissetmeyen gözdedir" dedi. - GAZİANTEP