Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Elektronik tebligat zorunluluğu kapsamı tasarıyla genişletilmektedir. Tebligat işleminin temel olarak teslim, bilgilendirme ve belgelendirme opsiyonları bulunmaktadır" dedi.

Adalet Bakanı Gül, Adalet Komisyonu'nda görüşülmekte olan Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflas Kanunu ve bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı görüşmelerine katıldı. Gül, Kanun Tasarı hakkında komisyon üyelerine bilgi verdi. Gül, toplam 12 kanunda değişiklik ön gördüğünü belirterek, Türkiye'de yatırım ve üretim hakkında önemli bir reform olduğunu ifade etti. Gül, "İflas Erteleme Kurumu tamamen kaldırılması yerine konkordato kurumunun canlandırılarak hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Gerek mevzuat gerek uygulamaya dayalı bazı nedenlerden dolayı ortaya çıkmıştır. İflasın ertelemesinde aranan borca batık olma şartı, bu kurumu bir kurtarma seçeneği olarak işletmeye engel olmuştur" ifadelerini kullandı.

Bakan Gül, şöyle konuştu:

"Elektronik tebligat zorunluluğu kapsamı tasarıyla genişletilmektedir. Tebligat işleminin temel olarak teslim, bilgilendirme ve belgelendirme opsiyonları bulunmaktadır. Bu anlamda tebligatın doğru kişiye teslim edilmesi, kişinin bilgilendirilmesi ve bu işlemlerin belgelendirilmesi şarttır. Klasik tebligatla sağlanan teslim, bilgilendirme ve belgelendirme fonksiyonları elektronik tebligatla sağlanacaktır. Kişilerin Anayasa ve temel yasalarla güvence altına alınan adil yargılanma, iddia ve savunmada bulunma, idari işlem ve eylemlerden haberdar olma, gerektiğinde bunlara karşı kanun yollarına başvurma hakları da korunacaktır." - ANKARA