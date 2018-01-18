Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nde yaşanan olayla ilgili, "Mağdurların tümü ifadeye çağrılmıştır, gerek kamu görevlisinin suçu bildirmeme gerekse çocuğun cinsel istismarı suçuyla ilgili soruşturmalar devam etmektir. Soruşturmalarla ilgili bir Cumhuriyet Başsavcı vekili, iki Cumhuriyet savcısı görevlendirmiştir" dedi.

Bakan Gül, TBMM Genel Kurulu'nda Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nde yaşanan olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlatıldığını söyleyerek, "Bununla ilgili süreç, konunun savcılığa intikal ettiği 3 Ekim tarihinde derhal soruşturma başlamıştır. Türk Ceza Kanunu 279. maddesine göre, soruşturma yürütülmektedir. Türk Ceza Kanunu 103. maddesi uyarınca çocuğun cinsel istismarı suçu kapsamında ayrı bir soruşturma yürütülmektedir. Mağdurların tümü ifadeye çağrılmıştır, gerek kamu görevlisinin suçu bildirmeme gerekse çocuğun cinsel istismarı suçuyla ilgili soruşturmalar devam etmektir. Soruşturmalarla ilgili bir Cumhuriyet Başsavcı vekili, iki Cumhuriyet savcısı görevlendirmiştir" dedi. - ANKARA