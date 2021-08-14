Adalet Bakan Yardımcısı Moğul: "FETÖ'nün en başından beri gizli ajandası vardı"
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Adalet Bakan Yardımcısı Moğul: "FETÖ'nün en başından beri gizli ajandası vardı"

Adalet Bakan Yardımcısı Moğul: 'FETÖ'nün en başından beri gizli ajandası vardı'
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, 2016'daki darbe girişiminin arkasındaki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) başından beri gizli ajandası olduğunu belirtti.

Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, 2016'daki darbe girişiminin arkasındaki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) başından beri gizli ajandası olduğunu belirtti.

Moğul, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

FETÖ'nün insanların dini duygularını istismar eden, olağandışı, silahlı bir terör örgütü olduğunu bildiren Moğul, örgütün ülkenin anayasal düzenini değiştirerek yeni siyasi, ekonomik ve sosyal düzen hedeflediğini vurguladı. Moğul, FETÖ'nün eğitim, sosyal ve dini hizmetlerle amacını gizleyen bir örgüt olarak yasallık kisvesi altında devletin en kritik kurumlarına sızdığını ifade etti. Tipik terör örgütlerinin baskı ve gözdağı verme yöntemiyle güçlerini ve insan kaynaklarını artırmayı hedeflediğini söyleyen Moğul, ancak "Paralel Devlet Yapılanması" olarak tanımlanan FETÖ'nün 2016'dan önce bile gizlilik içinde hareket ederek yasallık kisvesi altında devletin tüm kurumlarına sızmayı yöntem olarak benimsediğini aktardı.

ByLock

Moğul, terör örgütüne bağlı polis müdürleri ve savcıların, 2012'de Milli İstihbarat Teşkilatına (MİT) yönelik düzmece bir soruşturma açarak MİT'i ele geçirmeye çalıştığını anımsattı.

Bakan Yardımcısı Moğul, bu kumpasın yanı sıra çoğu FETÖ'nün işlettiği özel dershanelerle ilgili sorun ile 2016'daki darbe girişiminin habercisi olan "yasa dışı 17-25 Aralık hukuka aykırı soruşturmalar"ın ardından "örgütün gerçek kimliğinin" açıkça tartışılmaya başlandığını söyledi.

Örgütün, Türkiye'nin seçilmiş hükümetini devirmek için çeşitli komplolar düzenlediğini hatırlatan Moğul, FETÖ'nün bu tür komplolar için, 2014'ten Mart 2016'ya kadar üyeleri arasında gizli haberleşme sağlamak için ByLock adlı şifreli bir mesajlaşma uygulaması geliştirme ihtiyacı duyduğunu aktardı.

Moğul, uygulamanın, ABD vatandaşı David Keynes tarafından geliştirildiğini ve böylelikle dünya çapında kullanılan bir program izlenimi verildiğini ancak uygulamanın en başından beri FETÖ üyelerinin özel kullanımı için tasarlandığını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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