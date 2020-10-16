Adalet Bakan Yardımcılığına Hasan Yılmaz atandı
16.10.2020 07:44 | Son Güncelleme: 16.10.2020 07:48
RESMİ Gazete'de yayımlanan karara göre Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alınarak boşalan koltuğa Hasan Yılmaz atandı.
RESMİ Gazete'de yayımlanan karara göre Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alınarak boşalan koltuğa Hasan Yılmaz atandı.
Resmi Gazete'nin yayımlanan bugünkü sayısında yer alan kararda "3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 4 maddeleri gereğince Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alınırken, Adalet Bakan Yardımcılığına Hasan Yılmaz atandı" ifadesine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı