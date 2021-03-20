Adalet aramak için Gaziantep'ten Ankara'ya yürüdü

Öldürülen kardeşinin faillerinin ceza alması için adalet yürüyüşüne çıkan vatandaş, Gaziantep'ten Ankara'ya kadar yürüdü.

Gaziantep'te yaşayan Savcı Bozkurt isimli vatandaş, 3 yıl önce öldürülen kardeşinin katil zanlılarının biran önce yakalanıp adalete teslim edilmesi için başlattığı yürüyüşünün 12. günüde Ankara'ya ulaştı. Sesini duyurmak için günlerdir yollarda olan Bozkurt, "2017 tarihinde Şanlıurfa Birecik Jandarma Karakolu önünde husumetli olduğumuz 5 kişi tarafından kardeşim Mehmet Bozkurt sopalı saldırıya uğradı. Benim kardeşimi vurdular, onu kurtarmaya çalıştım gözümüzü hastanede açtık. Kardeşim 12 gün Şanlıurfa Meydan Hastanesi'nde kaldı, beyin kanaması geçirdi. ve bu şahısları kimse tutuklamadı. 2018 tarihinde aynı kişiler tarafından köy yolunda tekrar arabayı durdurarak kardeşimi arabadan indiriyorlar, boynuna mermi sıkıyorlar öldürüyorlar. Öbür aile fertlerimde ağır yaralandı. Yeğenimin omurgasına mermi var sakat. Bunların amacı bir kişi üstlensin diğerleri serbest gezsin. Şuan yaşlı bir babası var diyor ki 'ben hepsini vurdum' yalan söylüyor. Hepsinin elinde barut izi var, benim Gaziantep'ten yürüyüşümün sebebi Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşmek istiyorum bu konuyu. Kardeşimin kamera görüntüleri, raporu mevcut. Sesime ses olun Sayın Cumhurbaşkanım sizi çok seviyorum. Kimse kimseyi öldürmesin. Her gün bir kadın, kardeşlerimiz öldürülüyor. Benim kardeşim de çok kötü şekilde öldürüldü, lütfen Allah rızası için bana yardım ediniz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENGİN YAĞCI